Engrais naturel à base de bouse de vache | La Belle Bouse

L'engrais véritablement naturel !

L'engrais naturel La Belle Bouse, issu d’une production biologique et locale, est entièrement fait base de bouse de vache ! Eh oui, nos vaches d’Auvergne Rhône-Alpes ont tout mis en œuvre pour redonner de l’éclat à vos plantes ou vos potagers de ville.



Les granulés La Belle Bouse sont aussi utilisables en agriculture biologique. Chez La Belle Bouse, nous voulons offrir à tous la possibilité d’avoir entre ses mains un fertilisant organique de qualité supérieure. Cet engrais naturel contient suffisamment d’Azote, de Phosphore et de Potassium (NPK) pour raviver et enrichir le sol de toutes vos plantes, pour embellir vos fruits, agrumes et légumes du potager.

